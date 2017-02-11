WhatsApp İki Aşamalı Doğrulamayı Aktifleştirdi!

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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, aldığı bir güncelleme sayesinde mesajları şifreleme özelliğini getirdi. İşte WhatsApp iki aşamalı doğrulama özelliği!

Facebook’un satın aldığı günden beri gelişimini sürdüren WhatsApp, aldığı yeni bir güncelleme sayesinde artık daha güvenli olacak. İki aşamalı doğrulama özelliğini uzunca bir süredir test eden WhatsApp, nihayet kullanıcılara sundu.

İki aşamalı doğrulama sayesinde sizin hesabınızla uygulamaya giriş yapmak isteyen yetkisiz kişiler bir kez daha düşünmek zorunda kalacak. Çünkü iki aşamalı doğrulama sistemi, sizden 6 haneli bir şifre oluşturmanızı istiyor ve bu şifre olmadan hiçbir işlem yaptırmıyor.

Özelliği aktif etmek için WhatsApp’tayken, Ayarlar > Hesap > İki Aşamalı Doğrulama > Etkinleştir yolunu kullanmanız gerekiyor. Eğer belirtilen yolda bu seçeneği bulamıyorsanız ya uygulamanız güncel değildir ya da henüz size bu özellik dağıtılmamıştır.

İki aşamalı doğrulamada ilk başta 6 haneli bir şifre oluşturmanız istenecek. Bu şifre basit olmamalı çünkü sizin WhatsApp verilerinizi koruyan bir şifre olacak. Aynı zamanda şifreyi unutma ihtimalinize karşı da bir adet e-posta adresi de girmeniz gerekecek.

Eğer kodunuzu unutursanız tanımladığınız e-posta adresi sayesinde şifrenizi sıfırlama şansınız olacak.