WhatsApp, Mesaj Silme Özelliğini Deniyor!

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En çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bir süredir beklenen mesaj silme özelliği hakkında denemelere başladı. İşte WhatsApp mesaj silme özelliği!

WhatsApp, yaptığı duyuruda Android platfrom üzerinde “henüz okunmayan mesajları silme” özelliğini test ettiğini açıkladı. Bir süredir dedikodular arasında olan WhatsApp mesaj silme özelliği yavaş yavaş geliyor.

WhatsApp Mesaj Silme Özelliği Nedir?

Whatsapp mesaj silme özelliği ile, karşı tarafa gönderilen mesaj iletilmiş olsa dahi okunmamışsa, silinebiliyor ve kullanıcı okumadan bu mesaj tamamen ortadan kaldırılmış oluyor.

Sildiğiniz mesajlar “Yok olan mesajlar” kutusuna düşecek ve eğer manuel olarak silmezseniz 24 saat içerisinde otomatik olarak kendini yok edecek.