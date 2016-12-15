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WhatsApp’ta Artık Gönderilen Mesajlar Silinebilecek!

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Popüler mesajlaşma uygulamaWhatsApp, alacağı yeni bir güncellemeyle yanlışlıkla gönderilen mesajların düzenlenerek tekrar gönderilmesine olanak sağlayacak.

1 milyardan fazla kullanıcıya sahip olan dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması WhatsApp, alacağı yeni bir güncelleme sayesinde kullanıcıların yanlışlıkla gönderdiği mesajlara çözüm olacak.

whatsapp-mesaj-duzenleme
WhatsApp’a gelecek yeni güncellemeyle kullanıcılar mesajları düzenleyebilecek.

2.17.1.869 numaralı beta sürümde görünen özellik sayesinde yanlışlıkla gönderilen yazılar, videolar ve fotoğraflar iptal edilebilecek veya düzenlenip yeniden gönderilebilecek. Özelliği kullanmak için yapılması gereken tek şey; düzenlemek veya iptal etmek istediğiniz mesajın üstüne dokunup “İptal Et“i seçmek.

WhatsApp, özelliği gizli tuttuğu gerekçesiyle şu anlık bir açıklama yapmadı fakat özelliğin ilk olarak iOS kullanıcılarına sunulacağı iddia ediliyor.

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WhatsApp'ta Artık Gönderilen Mesajlar Silinebilecek!
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Anıl Zengin

Anıl Zengin

1996 İstanbul doğumluyum. İstanbul Kültür Üniversitesi / Lojistik mezunuyum. 3 yıldır blog yazıyorum ve TeknoSultan'ı markalaştırmak için gerekli çalışmaları sürdürüyorum.
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