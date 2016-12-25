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Yerli Arama Motoru Geliyor!

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleştirme Bakanı Ahmet Arslan, yaptığı açıklamada “Yerli arama motoru için çalışmalarımız başladı” ifadelerini kullandı.

Ahmet Arslan, yaptığı açıklamada “Hem Türkçe karakterlerin kullanılabileceği yazılımlar hem de özellikle yerli arama motorunu geliştirmemiz ülkemiz açısından çok önemli. Bunların çalışmalarını yapıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Böylece Türk üretimli bir arama motoru ilerleyen tarihlerde internet dünyasına giriş yapacak. Google‘a rakip olmaya aday bir arama motoru olması tahmin edilen yerli arama motorunun ne zaman biteceği ise henüz bilinmiyor.

Eğer yerli arama motoru, kullanıcıların isteklerini karşılayacak bir algoritmaya ve sonuçlara sahip olursa, tüm kullanıcıların tercih edeceği başarılı bir arama motoru olabilir.

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Anıl Zengin

Anıl Zengin

1996 İstanbul doğumluyum. İstanbul Kültür Üniversitesi / Lojistik mezunuyum. 3 yıldır blog yazıyorum ve TeknoSultan'ı markalaştırmak için gerekli çalışmaları sürdürüyorum.
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