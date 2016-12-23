ZenMate VPN Türkiye’de Engellendi!

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Son zamanlarda VPN servisleri arasında kullanıcıların en çok tercih ettiği eklentilerden olan ZenMate Chrome Eklentisi, Türkiye’de engellendi.

Tarayıcıya kurularak çeşitli ülke lokasyonlarından yasaklı sitelere erişimi sağlayan ZenMate eklentisi, Türkiye genelinde erişime engellendi.

ZenMate kullanan kullanıcılar hangi ülkeyi seçerse seçsin artık girmek istediği internet sitesine komple erişemiyor. Yavaşlayan sitelerde de kullanılan ZenMate, açıkken yavaşlayan siteleri bile komple kapalı olarak gösteriyor.

Ayrıca ZenMate premium üyelik alan kullanıcıların da mağduriyeti oluşmuş durumda. Çünkü Türkiye’de erişimi yasaklanan bir VPN hizmetinde premium üyelikleri var ve muhtemelen iade edip paralarını alamayacaklar.

Konuyla ilgili ZenMate’den bir açıklama henüz yapılmadı. Kullanıcılar şimdi de yeni VPN servisi arayışı içine girdiler…