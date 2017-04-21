Bir tür yarış simülatörü olarak 19 Kasım 2014 tarihinde piyasaya çıkarılan ve o tarihten bu zamana kadar çok sayıda oyun severin beğenisini kazanan oyunlar arasında Assetto Corsa da yer alıyor. Rakibi olan ve piyasada yer alan diğer yarış oyunları içerisinde adından sık sık söz ettiren ve özellikle görsel efektlerinin kalitesi ile dikkat çeken oyun, kullanıcılarına gerçek anlamda bir yarış deneyimi sağlıyor.

Ortalama 7 GB’lık boyutu ile bazı oyun severleri üzse de yeni nesil bir oyun olarak kullandığı oyun motoru ile başarısını fazlasıyla kanıtlayan oyunlardan Assetto Corsa özellikle final sürümünde kullanıcılarının bir yarış oyunundan beklentilerini fazlasıyla karşılıyor. Hasar modellemeleri ile göz dolduran oyun, kariyer modu ve çoklu oyuncu modu gibi çok sayıda imkânı da yine kendisini tercih edecek olan yarış severlere sunuyor. Yeni nesil bir deneyim yaşamak isteyenlerin en azından 1 kez olsun denemeleri gereken yarış simülatörlerinden olan Assetto Corsa, çevrimdışı yarışmalar ya da çoklu yarış oluşturabilme gibi olanakları da oyun severlerin ayağına kadar getiriyor. Tüm bu özellikleri ile fazlasıyla sevilen oyun, Assetto Corsa minimum sistem gereksinimlerini merak edenlere ise istediği yüksek gereksinimler ile biraz da olsa hüzün veriyor.

Assetto Corsa Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows Vista Sp2 – 7 Sp1 – 8 – 8.1 – 10 işletim sistemi

İşlemci: AMD Athlon X2 2.8 GHZ, Intel Core 2 Duo 2.4 GHZ işlemci

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: DirectX 10.1 uyumlu bir ekran kartı (AMD Radeon HD 6450, NvidiaGeForce GT 460)

DirectX: Version 11

Ağ: Genişbant İnternet Bağlantısı

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Ses kartı: Entegre herhangi bir ses kartı

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows Vista Sp2 – 7 Sp1 – 8 – 8.1 – 10işletim sistemi

İşlemci: AMD Six-Core CPU, Intel Quad-Core CPUişlemci

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: DirectX 11 uyumlu bir ekran kartı (AMD Radeon 290x, NvidiaGeForce GTX 970)

DirectX: Version 11

Ağ: Genişbant İnternet Bağlantısı

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

Ses kartı: Entegre herhangi bir ses kartı