Söz konusu Battlefield 1 sistem gereksinimleri olduğunda da oyunun pek çok hayranının meraklanması gayet doğal. Buna göre Battlefield 1’in minimum ve tavsiye edilen sistem gereksinimlerini merak edenlere aşağıdaki tabloya göz atmaları tavsiye edilebilir.

Aksiyon ve FPS türü denildiği zaman hiç şüphesiz tüm zamanların en efsane oyunları arasında yer alan Battlefield 1, ünlü oyun geliştiricisi EA’nın elleriyle hazırladığı ve bugün tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından oynanan oyunlardan birisidir. Çıktığı günden bu yana Türkiye’de olduğu gibi dünyada da çok sayıda kopyasını satan ve Electronic Arts adına en karlı oyunların arasında bulunan Battlefield 1, 2. Dünya Savaşı’nın en ateşli dönemlerinde geçen hikayesi ile sevenlerini ekrana kilitlemeyi başarıyor.

21 Ekim 2016 tarihinde Xbox One, Windows ve Sony PS 4 platformlarına özel olarak aynı anda piyasaya çıkarılan farklı sürümleri ile Battlefield 1, çıktığı ilk gün dahi milyon dolarlık bir satış rakamına ulaşarak geleceğinin ne kadar parlak olduğunu bizlere göstermişti. Zaman içerisinde aldığı güncellemeler ile birlikte kendini geliştiren ve gerçekten muhteşem bir coğrafyaya sahip olan oyun, sanıldığının aksine rakibi birçok aksiyon FPS türüne nazaran ideal Battlefield 1sistem gereksinimleri ile de dikkat çekiyor.

Battlefield 1 Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 ve Windows 10

64-bit Windows 7, Windows 8.1 ve Windows 10 İşlemci (AMD): AMD FX-6350

AMD FX-6350 İşlemci (Intel): Core i5 6600K

Core i5 6600K Bellek: 8GB RAM

8GB RAM Ekran kartı (AMD): AMD Radeon™ HD 7850 2GB

AMD Radeon™ HD 7850 2GB Ekran kartı (NVIDIA): nVidiaGeForce® GTX 660 2GB

nVidiaGeForce® GTX 660 2GB DirectX: 11.0 uyumlu video kartı ya da dengi

11.0 uyumlu video kartı ya da dengi Online Bağlantı Gereksinimleri: En az 512 KBPS bağlantı hızı

En az 512 KBPS bağlantı hızı Sabit disk alanı: 50GB

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 veya üstü

64-bit Windows 10 veya üstü İşlemci (AMD): AMD FX 8350 Wraith

AMD FX 8350 Wraith İşlemci (Intel): Intel Core i7 4790 veya dengi

Intel Core i7 4790 veya dengi Bellek: 16GB RAM

16GB RAM Ekran kartı (AMD): AMD Radeon™ RX 480 4GB

AMD Radeon™ RX 480 4GB Ekran kartı (NVIDIA): NVIDIA GeForce® GTX 1060 3GB

NVIDIA GeForce® GTX 1060 3GB DirectX: 11.1 uyumlu video kartı ya da dengi

11.1 uyumlu video kartı ya da dengi Online Bağlantı Gereksinimleri: En az 512 KBPS bağlantı hızı

En az 512 KBPS bağlantı hızı Sabit disk alanı: 50GB