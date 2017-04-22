Bilgisayar oyuncularının hiç şüphesiz en favori oyunlarından birisi olan Battlefield 3, ünlü oyun geliştiricisi ve yayıncısı EA’nın elleriyle sevenleriyle buluşuyor. Battlefield’in eski oyunları göz önünde bulundurulduğunda, serinin bu oyununun kalitesi ve görsel efektleri ile bambaşka bir boyuta geçtiği ve bu nedenle hayran sayısını katladığı görülüyor. FPS türevi bir oyun olan Battlefield 3, oyuncularına aksiyon dolu saatler yaşatmayı başarıyor. FPS kategorisinde çıktığı yıllarda en iddialı oyunlar arasında ilk sıralarda gelen bu oyun, hem PC hem de konsol oyuncuları için oynanabilir olması ile de büyük beğeni topluyor.

Heyecanın bir an bile durmak bilmediği Battlefield 3’te oyun ana karakterin ellerinde takılı kelepçeler ile kendisini hiçbir şekilde anlamlandıramadığı bir şehrin metro treninin üzerinde bulması ile başlıyor. Bu andan sonra da karakterin karşısına bir sürü terörist çıkarak ana karakteri öldürmek için büyük bir çaba sarf ediyor. Oyunun hikayesi bu şekilde ilerlerken teröristler ile yapılan çatışma esnasında ana karakter kafasına bir darbe alarak bayılıyor ve tekrardan uyandığında kendisini tutuklanmış olarak buluyor. Oyunun senaryosunun devamı sorgu odasında sorgulanan ana karakterin verdiği cevaplar üzerinden yaşanan flashbackler ile ilerliyor. Bu sayede ortaya oldukça ilginç bir oyun tecrübesi çıkıyor. Bu bağlamda farklı ve özgün bir oyun olan Battlefield 3’ü denemek isteyenler, Battlefield 3 minimum sistem gereksinimlerini karşılamaları halinde bilgisayarlarında oyunu rahatlıkla oynayabiliyor.

Battlefield 3 Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows Vista – Service Pack 2 – 32 Bit

İşlemci: 2 GHz Core 2 Duo 2.4 GHz ya da AMD X2 2.7 GHz

RAM: 2 GB

Boş disk alanı: 20 GB

AMD ekran kartı: DirectX 10.1 destekli 512 MB hafızaya sahip Ati Radeon 3000, 4000,5000 ya da 6000 serisi/Radeon 3870

Nvidia ekran kartı: DirectX 10 destekli 512 MB hafızaya sahip NvidiaGeForce 8, 9, 200, 300 ya da 500/ NvidiaGeForce 8800 GT

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 – 64 Bit

İşlemci: Quad-CoreCpu

RAM: 4 GB

Boş disk alanı: 20 GB

Ekran kartı: DirectX 11 destekli 1024 MB hafızaya sahip Nvidia GTX 560 ya da Ati Radeon 6950