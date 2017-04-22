DICE ve ElektronicArts iş birliği ile geliştirilen ve EA tarafından piyasaya çıkarılan Battlefield 4, PC ve oyun konsolları için tercih edilebilir olması ile ön plana çıkıyor. FPS temalı bir aksiyon oyunu olarak serinin ilk oyunundan beri çok sayıda oyun severin kalbini çalmayı başaran oyun, Frostbite 3 teknolojisi ile yeni nesil oyunlar arasında farkını ortaya koyacak şekilde geliştirildi. Pek çok oyun sever için özel serilerden birisi olan Battlefield’in dördüncü oyunu, grafikleri ve görsel efektlerinin şıklığı ile dikkat çekiyor.

Oynanabilirliğinin yanı sıra sürükleyiciliği ile de kullanıcılarından tam not alan oyun, tek oyunculu ya da çok oyunculu olacak şekilde tercih edilebiliyor. Müthiş bir açılış ile başlayan oyun, devamında da senaryosu ve senaryoya paralel olarak ilerleyen savaş sahneleri ile bir FPS oyunundan bekleneni fazlasıyla veriyor. Işıklandırmaları açısından oyun eleştirmenlerinden tam not alan Battlefield 4, grafik konusundaki başarısını seste de gösteriyor ve adeta gerçek dünyadaymış gibi hissettiren ses efektleri ile takdir kazanıyor. Çok oyunculu oyunlar arasında lag probleminin çok nadir olması ile Battlefield 4’ün tercih edilebilecek ideal oyun seçeneklerinden birisi olduğu da söylenebiliyor.

DirectX seviyesinin 9.0c olması, ekran kartını DirectX uyumsuzluğu nedeni ile yenilemek istemeyen oyun severlerin büyük beğenisini topluyor. Bunun dışında geri kalan Battlefield 4 minimum sistem gereksinimlerine ise aşağıdan ulaşabilmek mümkün.

Battlefield 4 Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows Vista (Service Pack 1) 32-bitişletim sistemi

İşlemci: AMD Athlon X2 2.8 ghz veya Intel Core 2 Duo 2.4 ghz işlemci

Bellek: 4 GB RAM

Sabit Disk: 30 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon HD 3870 veya NvidiaGeForce 8800 GT

Ekran Kartı Hafızası: 512 MB

Ses Kartı: DirectX 9.0c uyumlu

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit işletim sistemi

İşlemci: AMD 6 çekirdekli işlemci veya Intel 4 çekirdekli işlemci

Bellek: 8 GB

Sabit Disk: 30 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7870 veya NvidiaGeForce GTX 660

Ekran Kartı Hafızası: 3GB

Ses Kartı: DirectX 9.0c uyumlu