Görsel efektleri ve hikayesi ile kendini kısa sürede sevdiren oyun, Battlegrounds minimum sistem gereksinimlerini merak edenleri de fazlasıyla memnun etmeyi başarıyor.

Ünlü oyun firmalarından Bluehole’nin hem yapımcılığını hem de geliştiriciliğini üstlendiği Playerunknown’s Battlegrounds, aksiyon ve shooter türünde bir oyun olarak sevenlerinin büyük beğenisini topluyor. Savaş teması üzerinden işleyen oyun, farklı ve özgün atmosferi ile piyasada bulunan shooter oyunlar arasında ön plana çıkmayı başarıyor. Kore merkezli geliştirici tarafından büyük bir özenle hazırlanan oyunda Unreal 4 oyun motoru kullanılıyor. Bu da oyunun grafiklerinin ve görsel kalitesinin üst düzeyde olmasına imkân veriyor. Nfinity Games aracılığı ile Türk oyun severler ile buluşan oyun en çok da yenilikçi kurgusu ile yoğun ilgi görüyor. Türkçe dil desteğini kullanıcılarına sunan Battlegrounds, açlık oyunlarına benzer şekilde bir tür yaşam mücadelesini konu ediyor.

Oyundaki ana karakterin bir karmaşanın ortasında gözlerini açmasının ardından hedefe ulaşmak için her türlü mücadeleyi vermesi gereken bir dünyanın içerisinde kendini bulduğu görülüyor. Oyun haritasında yer alan farklı noktalar üzerinden birisi seçildikten sonra ise ana karakter uçağa atlıyor ve belirlenen noktaya iniş yapılıyor. Bu andan sonra da Battlegrounds’ta gerçek bir yaşam savaşı başlıyor.

Battlegrounds Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit ya da daha üst işletim sistemi

İşlemci: Intel Core i3-550 ya da AMD FX-6300 ya da eşdeğer bir işlemci modeli

RAM: 4 GB

Gerekli Boş Depolama Alanı: 30 GB

Ekran Kartı: GeForce GTX 560 ya da AMD Radeon HD 7850 (En az 1 GB bellekli bir ekran kartı modeli)

DirectX: DX 11

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Win 8 64 bit ya da daha üst işletim sistemi

İşlemci: Intel Core i5-3550 ya da AMD FX 8150 ya da eşdeğer bir işlemci modeli

RAM: 8 GB

Gerekli Boş Depolama Alanı: 30 GB

Ekran Kartı: GeForce GTX 660 ya da AMD Radeon R7 260X (En az 2 GB bellekli bir ekran kartı modeli)

DirectX: DX 11