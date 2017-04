Bluestacks Sistem Gereksinimleri

Çıktığı günden bu yana tüm dünyayı kasıp kavuran mobil oyun Clash of Clans, geliştirilen bazı uygulamalar ile günümüzde sadece mobil cihazlar üzerinden değil, bilgisayarlar üzerinden de kullanıcıları ile buluşmaya devam ediyor. Bilgisayarından Clash of Clans oynamayı arzu eden kullanıcılar, bu isteklerini Bluestacks ismi verilen uygulama ile rahatlıkla gerçekleştirebiliyor. Android uygulamaların kullanılabilmesi için herhangi bir android işletim sistemli cep telefonuna ihtiyaç olmadığının açık bir göstergesi olan Bluestacks ile bilgisayar üzerinden de Clash of Clans’ın muhteşem evrenine dahil olabilmek mümkün oluyor.

Yaklaşık 300 MB’lik boyutu ile az yer kaplayan bu uygulama ayrıca kolay kurulumu ile de kullanıcılarının beğenisini topluyor. Bluestacks’ı kullanmak isteyenlerin ilk olarak uygulamayı internet üzerinden indirmeleri gerekiyor. Daha sonra uygulamanın simgesine çift tıklanarak açılmasının ardından ‘’Continue’’ seçeneğine basılmayı gerekiyor. Bu aşamada ekrana gelen yükleme yeri seçiminin ardından da ‘’Next’’ seçeneği ile kuruluma devam ediliyor.

Programın başarılı bir şekilde yüklenmesinin ardından masaüstüne Bluestacks simgesinin geldiği görülüyor.Bu simgeye sağ tıklayarak yönetici olarak çalıştır seçeneği ile program açılıyor ve böylece çalışmaya başlaması sağlanıyor.Daha sonra kullanıcılar Gmail hesapları ile uygulamaya giriş yapabiliyor. Gmail hesabı olmayan kullanıcıların ise bu alanda yer alan yeni hesap butonu ile sıfırdan bir üyelik oluşturmaları gerekiyor. Daha sonra ilerlemeye devam edilerek ‘’Let’sgo’’ seçeneği seçiliyor.Bu aşamadan sonra da ekrana gelecek olan arama bölümünden Clash of Clans seçilerek oyunun yükleme işlemi tamamlanıyor.

Tüm bunların yanı sıra Clash of Clans’ın Bluestacks üzerinden masaüstü bilgisayarlarda çalıştırılabilmesi için yazılımın talep ettiği bazı sistem gereksinimleri de bulunuyor. Buna göre gerekli Bluestacks sistem gereksinimlerini karşılayan tüm bilgisayar sistemlerinde Bluestacks programının sorunsuz şekilde çalıştırılabilmesi mümkün.

Bluestacks Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP, Windows 8, Windows Vista, Windows 7 (32 bit ve 64 bit) işletim sistemi

İşlemci: 1 GHz ve üzeri bir işlemci

RAM: En az 512 MB RAM

Gerekli Boş Disk Alanı: En az 800 MB boş sabit disk alanı

Ekran Kartı: Onboard VGA (Güncel bir sürücüye sahip)