BTK Açıkladı: “.tr” Uzantılı Domainler Belgesiz Alınabilecek!

Günümüzde özellikle kurumsal şirketlerin kullandığı “.tr” uzantısı, şimdiye kadar belge olmadan satılmıyordu. Artık “.tr” domainler belgesiz satılabilecek!

Ülkemizde “.tr” uzantılı domainler, marka tescil belgesi veya resmi kurum olduğunu gösteren bir belge olmadan satılmıyordu. Konuyla ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yeni bir düzenleme getirdi.

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, şimdiye kadar belge olmadan satın alınamayan “.tr” uzantılı alan adlarının bundan sonra “ilk gelen alır” prensibiyle satılacağını söyledi.

Yani uygulama yürürlüğe girdiğinde, internet kullanıcıları herhangi bir belgeye ihtiyaç duymadan normal domain satın alır gibi “.tr” uzantılı domain satın alabilecek.