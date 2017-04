Ünlü oyun serisi Call of Duty’nin sevilen oyunlarından birisi olan Call of Duty Black Ops 3, ilk kez 6 Kasım 2016 tarihinde sevenleri ile buluştu. PC versiyonunun yanı sıra PS4 ve Xbox One oyun konsolları için de piyasaya çıkarılan Call of Duty Black Ops 3, bu sayede aynı anda çok sayıda kullanıcıya başarıyla hitap ediyor.

Normalde Call of Duty 5 World at War ile sonlandırılan multiplayer beta uygulaması, Call of Duty Black Ops 3 ile yeniden sahneye dönüyor. Böylece oyun severler, farklı kişiler ile birlikte Call of Duty Black Ops 3 oynama keyfini doyasıya yaşayabiliyorlar. Nişancı türünde bir oyun olarak piyasaya sunulan ve Treyarch’ın geliştirdiği oyun, ünlü oyun firması Activision’un dağıtımı ile hayranlarının beğenisine sunuluyor. Call of Duty Black Ops 3, oyuncularını hem karanlık hem de bozulmuş bir geleceğin tam ortasına yerleştiriyor. Oyun senaryo, zombi ve çok oyunculu olmak üzere 3 farklı mod üzerinden oynanabiliyor ve özellikle zombimodunun diğer pek çok oyun türüne nazaran benzersiz olduğunu söylemek mümkün.

Tüm bunların yanı sıra Call of Duty Black Ops 3 sistem gereksinimlerini merak edenler de aşağıdaki minimum ve tavsiye edilen sistem gereksinimlerini inceleyerek bilgi alabilirler.

Call of Duty Black Ops 3 Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 8.1 (64 bit) ve üzeri bir işletim sistemi

İşlemci: Intel Core i3-530 / AMD Phenom X4 810 türevi bir işlemci

Bellek: 6 GB

Gerekli Boş Harddisk Alanı: 60 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce 470 / ATI Radeon HD 6970 (1 GB)ekran kartı

Direct X: 11

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 8.1 (64 bit)ve üzeri bir işletim sistemi

İşlemci: Intel Core i5-2500k 3.3 Ghz / AMD FX 8120türevi bir işlemci

Bellek: 8 GB

Gerekli Boş Harddisk Alanı: 60 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 | 4GB / ATI Radeon 79 270X | 4GB ekran kartı

Direct X: 11