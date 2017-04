Call of Duty Black Ops’u oynamak isteyen ve bu nedenle Call of Duty Black Ops sistem gereksinimleri nedir diyenlere ise aşağıda yer alan minimum ve tavsiye edilen sistem gereksinimlerine bir göz atmaları önerilebilir.

Ünlü oyun geliştiricilerinden Treyarch tarafından tasarlanan ve 9 Kasım 2010 günü Activision’un yayınladığı Call of Duty Black Ops, FPS aksiyon türünde PC, PS3, DS, Wii ve Xbox 360 konsollarına uygun olarak piyasaya çıkarılmıştır.

Hem tek oyunculu hem de çok oyunculu olarak oynanabilen Call of Duty Black Ops’da senaryo ve zombimodları yer almakta. İlk olarak Call of Duty 5: World at War ile kullanıcıların beğenisine sunulan ZombieMod’unCall of Duty Black Ops ile zirveye ulaştığını da söylemek mümkün.

CoD7 olarak da bilinen Call of Duty Black Ops, CoD 6’ya kadar devam eden Modern Warfare senaryosunun dışına çıkarak Black Ops hikayesine geçiş yapan ilk oyun olması ile serinin diğer oyunlarından ayrılıyor. İkinci Dünya Savaşı senaryosundan sonra yepyeni bir senaryoyu sevenleriyle buluşturarak büyük beğeni alan Call of Duty Black Ops, ana karakterleri olan Alex Mason, Victor Reznov ve Ajan Jason Hudson ile oyuncuları benzersiz bir atmosfere davet ediyor.

Call of Duty Black Ops Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 ya da üzeri

Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 ya da üzeri İşlemci: Intel Pentium IV 3.0 GHz. ya da AMD Athlon 64 3200 işlemci ya dadaha iyisi

Ram: 1 GB

1 GB Hard Disk: 12 GB

12 GB Ekran Kartı: NVidiaGeForce 6600GT ya da ATIRadeon 1600XT veya daha iyisi.DirectX 9.0c uyumlu en az 256 MB ekran kartı ya daüzeri

NVidiaGeForce 6600GT ya da ATIRadeon 1600XT veya daha iyisi.DirectX 9.0c uyumlu en az 256 MB ekran kartı ya daüzeri DirectX: DirectX 9.0c veya daha yeni tüm sürümler

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 ya daüzeri

Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 ya daüzeri İşlemci: Intel® Core 2 Duo E6600 ya da AMD Phenom X3 8750 ya dadaha iyi CPU

Intel® Core 2 Duo E6600 ya da AMD Phenom X3 8750 ya dadaha iyi CPU Ram: 2 GB

2 GB Hard Disk: 12 GB

12 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8600GT ya da ATI Radeon® X1950Pro veya daha iyisi.DirectX 9.0c uyumlu, Shader 3.0 destekli en az 512 MB ekran kartı ya da üzeri

NVIDIA GeForce 8600GT ya da ATI Radeon® X1950Pro veya daha iyisi.DirectX 9.0c uyumlu, Shader 3.0 destekli en az 512 MB ekran kartı ya da üzeri DirectX: DirectX 9.0c veya daha yeni tüm sürümler