Günümüzde internet kafeler neden bu kadar popüler diye sorulduğunda verilebilecek en ideal cevaplardan birisi olan Counter Strike, bir dönemin fırtınalar estiren ve büyük ses getiren oyunlarındandır. Çok eski bir oyun olmasına rağmen yıllara meydan okuması ve bugün halen milyonlarca kişi tarafından oynanması da Counter Strike’nin başarısını bizlere açık şekilde göstermektedir. Her geçen gün yepyeni bir versiyonu çıkarılan ve her versiyonla birlikte yeni haritaların, silahların, oyun modlarının, karakterlerin ve görsel efektlerin dahil edildiği Counter Strike’nin özellikle serinin son oyunlarından olan CS: Global Offensive ile hem modern çağa ayak uydurduğu hem de hayranlarının gönlünü bir kere daha fethettiği söylenebilmektedir.

Günümüzde steam üzerinden oynanabilen en kaliteli FPS oyunlarından birisi olarak kendisinden sonra piyasaya çıkarılan birçok oyuna da esin kaynağı olan CS: Global Offensive, rütbe sistemi ile iyi oyuncular ve kötülerin birbirinden ayrılmasına imkân vermekte ve böylece oyuncularına çok daha keyifli bir FPS deneyimi yaşatabilmektedir. Gelişmiş ve özgün mekanikleri ile de dikkat çeken oyunun ne tür sistem gereksinimleri istediğini merak edenlere ve CS GO Sistem Gereksinimleri nedir diyenlere ise oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimlerinden bilgiler verilebilmektedir.

CS GO Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core 2 Duo E6600 / AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3600+

İşletim Sistemi: Windows XP – Windows Vista – Windows 7

Ekran Kartı: NvidiaGeForce GT 420 / AMD Radeon HD 6450 ve üstü

Boş Alan: Diskte yer alması gereken minimum boş alan 7 GB ve üzeri

DirectX Sürümü: DirectX 9.0

RAM: 1 GB

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Pentium Dual Core E5700 3.0 GHz / AMD Phenom 8750 TripleCore

İşletim Sistemi: Windows XP – Windows Vista – Windows 7 – Windows 8 – Windows 10

Ekran Kartı: NvidiaGeForce GT 630/ AMD Radeon HD 6670 ve üstü

Boş Alan: Diskte yer alması gereken minimum boş alan 7.6 GB ve üzeri

DirectX Sürümü: DirectX 10.0

RAM: 2 GB