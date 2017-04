Piyasaya sürülene kadar pek çok kişinin merakla beklediği oyunlar arasında yer alan Far Cry 3, bilgisayar kullanıcılarının en sevdiği aksiyon oyunlarından birisi. Ünlü oyun yayıncısı Ubisoft’un hiç şüphesiz en popüler oyun serilerinden birisi olan Far Cry 3, çıktığı günden bu yana elde ettiği başarı ve satış rekorları ile de büyük beğeni topluyor. Far Cry 3’te oyuncular yeşilin her tonuna sahip ormanlarda ana karakteri bekleyen pek çok düşmana karşı çetin mücadeleler vermek zorunda. Tropik bir adada geçen Far Cry 3, grafikleri açısından incelendiğinde de inanılmaz derecede kaliteli olması ve oyunculara gerçekçi bir his yaşatması ile ön plana çıkıyor.

Tüm bu özelliklerinin yanı sıra Far Cry 3, grafikleri ve görsel kalitesi ile doğru orantılı olarak istediği sistem gereksinimleri ile kullanıcıları biraz üzse de oyunun geneli, talep ettiği sistem gereksinimlerine değecek kadar kaliteli. Buna göre Far Cry 3 sistem gereksinimleri nedir diyenlere oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimleri üzerinden bilgi verebilmek mümkün.

Far Cry 3 Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi:Windows XP (Service pack 2)Windows Vista (Service pack 2) / Windows 7 (Service Pack 1) / Windows 8işletim sistemi

İşlemci: Intel Core 2 Duo E6700 @ 2.66 GHz / AMD Athlon 64 X2 6000 @ 3.0 GHz işlemci

Bellek: 2 GB (Windows XP) / 4 GB (Windows Vista, Windows 7, Windows 8)

Gerekli boş disk alanı: 15 GB olarak belirtiliyor

Ekran artı: 512 MB ve Shader Model 4.0 (Nvidia GTX8800 / (AMD) AMD Radeon HD2900)

DirectX: Dx 9

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows Vista (servis pack 2) / Windows 7 (Service Pack 1) / Windows 8 işletim sistemi

İşlemci: IntelCore i3-530 @ 2.9 GHz / AMD Phenom II X2 @ 3.1 GHzişlemci

Bellek: 4 GB

Gerekli boş disk alanı:15 GB olarak belirtiliyor.

Ekran kartı: 1 GB veShader Model 5.0 (Nvidia GTX480 / (AMD) AMD Radeon HD5770)

DirectX: Dx 11