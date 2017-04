Ubisoft’un Far Cry 3 ile büyük bir başarıya ulaşmasının ardından ünlü oyun serisi Far Cry’ın devam oyunu olan Far Cry 4 piyasaya çıktı. 20 Kasım 2014 tarihinde resmi olarak çıkışını gerçekleştiren oyun, PC platformunun yanı sıra PS 4, PS 3, Xbox 360 ve Xbox One için de serinin hayranlarına sunuldu.

Geniş ve bilinmeyen bir dünyaya adım atılmasını sağlayan Far Cry 4’te oyuncular kendilerini Himalayalar’ın en vahşi bölgelerinden birisi olan Kyrat’ta buluyorlar. Burada despot bir hükümdar yönetimini sürdürürken oyuncular fantastik bir dünyada savaşa dahil olmanın heyecanını yaşıyorlar.

Far Cry 4, oyun içerisinde kullanılabilen silahlarının ve araçlarının yanı sıra doğal ortamdaki hayvan çeşitliliği ile de dikkat çekiyor. Oldukça egzotik olan açık dünyada Far Cry 4 oyuncuları, kendi hikayelerini kendileri yazma olanaklarına sahip olabiliyorlar. Serinin bir önceki ödüllü oyunu Far Cry 3’ten esinlenilerek geliştirilen ve onun bir üst modeli olarak da tanımlanabilen Far Cry 4, yepyeni silahları, araçları ve çok daha fazlasını bünyesinde barındırması ile de biliniyor.

Muazzam bir açık dünyada geçmişten bugüne oyuncuların tanık olabilecekleri en kapsamlı Far Cry deneyimini onlara sunan oyun, başarılı grafikleri ve gerçekçi görüntüsü ile de dikkat çekiyor.

Kalitesinin yanında Far Cry 4 sistem gereksinimleri incelendiğinde de maalesef ki oyunun pek çok kullanıcısını üzdüğü gözüküyor. Minimum i5 işletim sistemi ve 4 GB RAM gibi gereksinimler barındıran oyunun tüm sistem özelliklerine ise aşağıdan erişebilmek mümkün.

Far Cry 4 Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8/8.1 (Sadece 64Bit)

İşlemci: Intel Core i5-750 @ 2.6 GHz veya AMD Phenom II X4 955 @ 3.2 GHz

RAM: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD5850 (1GB)

HDD: 30 GB

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8/8.1 (Sadece 64Bit)

İşlemci: Intel Core i5-2400S @ 2.5 GHz veya AMD FX-8350 @ 4.0 GHZ veya daha iyisi

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 680 veya AMD Radeon R9 290X (2GB)

HDD: 30 GB