FIFA 2016 sistem gereksinimlerine bakıldığı zaman oyunun her yeni sürümü ile birlikte daha yüksek sistem gereksinimleri talep ettiği gözlemleniyor. Buna göre işte merak edenler için FIFA 2016 minimum ve tavsiye edilen sistem gereksinimlerini yazımızda bulabilirler.

Her yıl en çok da futbol düşkünlerinin merakla beklediği oyun serileri arasında yer alan FIFA serisi, 2016 yılında da hayranlarını fazlasıyla memnun ediyor. Her yeni versiyonu ile birlikte kendini güncelleyen oyun bu sayede kullanıcılarına gerçekçi bir futbol deneyimi sağlamayı başarıyor.Futbola ilgi duyan pek çok bilgisayar oyuncusunun en sevdiği oyun seçenekleri arasında bulunan FIFA 2016, EA Sports’un geliştiriciliği ve yayıncılığı ile sevenleriyle buluşuyor. Türkçe dil desteğine sahip olan oyun bu sayede İngilizce konusunda problem yaşayan Türk oyuncuların takdirini kazanıyor.

24 Eylül 2015 günü PC platformunun yanı sıra PlayStation ve Xbox için de piyasaya sunulan FIFA 2016, böylece farklı oyun platformları üzerinden oyuncularına benzersiz bir oyun tecrübesi sağlıyor. PES ile her daim büyük bir rekabet içerisinde olan ve zamanla kendine kemik bir hayran kitlesi edinmeyi başaran oyun, yıllardır futbol simülasyon oyunları içerisinde her daim zirvede olmaya devam ediyor.

Grafikleri ve karakterlerin hareketleri ile adeta gerçek bir futbol sahasında oyun oynuyormuş izlenimi vermeyi başaran FIFA 216, görsel kalitesi ile de oyun eleştirmenlerinden tam not almayı başarıyor.

FIFA 2016 Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows V/7/8/8.1 – 64-Bit işletim sistemi

İşlemci: Intel Q6600 Core2 Quad @ 2.4Ghz veya AMD Phenom 7950 Quad-Core ve AMD Athlon II X4 620 ya da eşdeğer bir işlemci

RAM: 4 GB

Depolama alanı: 15.0 GB

Ekran Kartı: ATI Radeon HD 5770, NVIDIA GTX 650ve üzeri bir ekran kartı

DirectX: 11.0 sürümü

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows V/7/8/8.1 – 64-Bit işletim sistemi

İşlemci: Intel i5-2550K @ 3.40GHz veya AMD FX-6350 Altı-Çekirdek ya da eş değer bir işlemci

RAM: 8 GB

Depolama alanı: 17.0 GB

Ekran Kartı: ATI Radeon HD 6870, NVIDIA GTX 460 ve üzeri bir ekran kartı

DirectX: 11.0 sürümü