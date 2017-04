Flatout 4 minimum sistem gereksinimleri ve tavsiye edilen sistem gereksinimleri ve ayrıca oyunla ilgili kısaca görüşlerimizi yazdık sonuna kadar dikkatle okumanızı öneriyoruz.

Bilgisayar oyunlarını uzun yıllardır takip eden pek çok bilgisayar kullanıcısının adını ezbere bildiği oyunlardan olan Flatout, belirli aralıklarla çıkardığı devam oyunları ile oyun severler tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Flatout serisinin dördüncü oyunu olan Flatout 4: Total Insanity, serinin önceki oyunlarına göre oldukça gelişmiş görsel efektleri ve grafikleri ile dikkat çekiyor. Her yeni oyunu ile birlikte kendini geliştiren ve güncelleyen Flatout, bilgisayar oyunları arasında en iyi aksiyon sahnelerini bünyesinde barındıran oyun seçenekleri içerisinde de ilk sıralarda bulunuyor. Bu sayede bilgisayar kullanıcıları adeta gerçek bir dünyada araba kullanıyormuş gibi keyifle vakit geçirebilme imkanlarına sahip oluyor.

Her serisinde büyük bir beğeni toplayan Flatout, dördüncü oyunu olan Total Insanity ile de oyun severlere sonsuz eğlence ve heyecan vaat ediyor. ‘’Flatout is coming’’ sloganı üzerinden tanıtımı yapılan oyun, araba yarışlarından hoşlanan bilgisayar kullanıcıları için en iyi seçenekler arasında yer alıyor. İnternet üzerinden indirilebilen oyun ayrıca DVD olarak da temin edilebiliyor. Vurmayı kırmayı ve bir şeyleri parçalamayı seven kullanıcılar için tercih edilebilecek oyunlardan birisi olan Flatout 4’ün sistem gereksinimlerini merak edenler için kısaca maddeler halinde gereksinimleri yazdık.

Flatout 4 Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows ® 7 64bit işletim sistemi

İşlemci: Intel® Core i3 / AMD Phenom™ II X2 işlemci

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 650 / AMD Radeon™ HD 7750 ekran kartı

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 10 GB kullanılabilir alan ve üzeri

Ses Kartı: DirectX uyumlu bir ses kartı

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows® 10 64bit işletim sistemi

İşlemci: Intel® Core i5 / AMD FX 8150 işlemci

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 780 / AMD Radeon™ R9 290 2 GB ekran kartı

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 10 GB kullanılabilir alan ve üzeri

Ses Kartı: DirectX uyumlu bir ses kartı