Ünlü oyun geliştiricilerinden Rockstar Games’in Grand Theft Auto serisinin 8. oyunu olarak piyasaya sunduğu GTA 4, ilk olarak 29 Nisan 2008 günü Xbox 360 ve PlayStation 3 kullanıcılarının karşısına çıkmıştı. Daha sonra iki adet eklenti paketi çıkarılan oyunun The Ballad of GayTony ve The LostandDamned adındaki paketleri Xbox 360 kullanıcılarının beğenisine sunulmuştu. Liberity City ismindeki devasa bir şehirde geçen oyunun haritası günümüzün ünlü şehirlerinden New York baz alınarak düzenlenmişken, oyun evrenine çok sayıda mafya ve çete dahil edilmişti.

Grand Theft Auto oyun serisi içerisinde ilk çok oyunculu moda sahip oyun olarak ön plana çıkan GTA 4, bu özelliği ile de çıktığı ilk gün Amerika’da satış rekorları kırarak tamı tamına 3.7 milyonluk bir satış rakamına ulaşmıştı. Oyunun ilk haftalardaki toplam satışının ise 500 milyon dolara ulaştığı belirtilmişti.

Görüldüğü üzere Amerika gibi birçok ülkede adeta kasırga gibi esen GTA 4, ülkemizde de hayranlarının büyük beğenisini kazanırken günümüzde halen en popüler oyunlar arasında yer almaktadır. Buna göre GTA 4’ü bilgisayarına indirmeyi düşünenlere oyunun minimum sistem gereksinimlerinin yanı sıra önerilen sistem gereksinimlerinden de bahsedebilmek mümkündür.

GTA 4 Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Win XP 32 işletim sistemi ya da daha üstündeki bir versiyon

İşlemci: Intel Core 2 Duo E4300 1.8GHz ya da AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3600+

Boş Harddisk Alanı: Oyunun kurulumu için minimum 18 GB alan (Kurulum dosyası için 16 GB)

Ekran Kartı: GeForce 7900 GS ya da Radeon X1900 Serisi(+256MB)

DirectX Sürümü: DX 9

RAM/Bellek: 1.5 GB

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri