Ünlü oyun firması Rockstar Games’in geçtiğimiz senelerde Xbox 360 ve PlayStation 3 kullanıcılarına özel olarak piyasaya sunduğu efsanevi oyun GTA 5, daha sonra bilgisayar kullanıcıları için de yepyeni bir açık dünya sürümü ile piyasaya çıkarıldı. 4K ultra HD kalitesindeki çözünürlüğü ile büyük ses getiren Grand Theft Auto 5, hikayesinin akıcılığı ve gelişmiş ses efektleri ile de büyük beğeni topladı. Tüm dünyayı kasıp kavuran ve kendine has atmosferi ile yediden yetmişe herkesin sevgilisi olmayı başaran GTA 5’i henüz denememiş olanlar ise oyunun istediği minimum sistem gereksinimlerinin neler olduğu konusuna merak saldı.

Buna göre GTA sistem gereksinimleri incelendiğinde oyunun eski sürümlerine nazaran ortalama bir bilgisayarda dahi rahatlıkla çalıştırılabileceği görülmekte. Bu da pek çok Türk oyuncusunu fazlasıyla sevindirmeye yetiyor. GTA 4’te birçok kullanıcının sıkıntı yaşadığı optimizasyon problemi GTA 5’te bulunmadığı için de minimum sistem gereksinimlerini karşılayan her türlü bilgisayar sisteminde GTA 5’in sorunsuz şekilde oynanabileceğini söylemek mümkün. Bu bağlamda Grand Theft Auto 5’i denemek isteyen ancak bilgisayarının kaldırıp kaldırmayacağından emin olmayı arzu edenler, alt kısımda yer alan minimum ve önerilen GTA 5 sistem gereksinimlerine bir göz atabilirler.

GTA 5 Sistem Gereksinimleri

GTA 5 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1, Windows Vista 64 Bit Service Pack 2* (*Vista için NVIDIA ekran kartı önerilmektedir.)

İşlemci: Intel Core 2 Quad Q6600 @ 2.40GHz (4 CPU) / AMD Phenom 9850 Quad-Core İşlemci (4 CPU) @ 2.5GHz

Ekran Kartı: NVIDIA 9800 GT 1GB / AMD HD 4870 1GB (DX 10, 10.1, 11)

Ses kartı: 100% DirectX 10 uyumlu

RAM: 4GB

Sabit Disk Alanı: 65GB

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1

İşlemci: Intel Core i5 3470 @ 3.2GHZ (4 CPU) / AMD X8 FX-8350 @ 4GHZ (8 CPU)

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2GB / AMD HD7870 2GB

Ses kartı: %100 DirectX 10 uyumlu

RAM: 8GB

Sabit Disk Alanı: 65GB