Ünlü oyun firması Rockstar Games’in geçtiğimiz senelerde Xbox 360 ve PlayStation 3 kullanıcılarına özel olarak piyasaya sunduğu efsanevi oyun GTA 5, daha sonra bilgisayar kullanıcıları için de yepyeni bir açık dünya sürümü ile piyasaya çıkarıldı. 4K ultra HD kalitesindeki çözünürlüğü ile büyük ses getiren Grand Theft Auto 5, hikayesinin akıcılığı ve gelişmiş ses efektleri ile de büyük beğeni topladı. Tüm dünyayı kasıp kavuran ve kendine has atmosferi ile yediden yetmişe herkesin sevgilisi olmayı başaran GTA 5’i henüz denememiş olanlar ise oyunun istediği minimum sistem gereksinimlerinin neler olduğu konusuna merak saldı.
Buna göre GTA sistem gereksinimleri incelendiğinde oyunun eski sürümlerine nazaran ortalama bir bilgisayarda dahi rahatlıkla çalıştırılabileceği görülmekte. Bu da pek çok Türk oyuncusunu fazlasıyla sevindirmeye yetiyor. GTA 4’te birçok kullanıcının sıkıntı yaşadığı optimizasyon problemi GTA 5’te bulunmadığı için de minimum sistem gereksinimlerini karşılayan her türlü bilgisayar sisteminde GTA 5’in sorunsuz şekilde oynanabileceğini söylemek mümkün. Bu bağlamda Grand Theft Auto 5’i denemek isteyen ancak bilgisayarının kaldırıp kaldırmayacağından emin olmayı arzu edenler, alt kısımda yer alan minimum ve önerilen GTA 5 sistem gereksinimlerine bir göz atabilirler.
GTA 5 Sistem Gereksinimleri
- GTA 5 Minimum Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1, Windows Vista 64 Bit Service Pack 2* (*Vista için NVIDIA ekran kartı önerilmektedir.)
İşlemci: Intel Core 2 Quad Q6600 @ 2.40GHz (4 CPU) / AMD Phenom 9850 Quad-Core İşlemci (4 CPU) @ 2.5GHz
Ekran Kartı: NVIDIA 9800 GT 1GB / AMD HD 4870 1GB (DX 10, 10.1, 11)
Ses kartı: 100% DirectX 10 uyumlu
RAM: 4GB
Sabit Disk Alanı: 65GB
- Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1
İşlemci: Intel Core i5 3470 @ 3.2GHZ (4 CPU) / AMD X8 FX-8350 @ 4GHZ (8 CPU)
Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2GB / AMD HD7870 2GB
Ses kartı: %100 DirectX 10 uyumlu
RAM: 8GB
Sabit Disk Alanı: 65GB