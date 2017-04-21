GTA: San Andreas sistem gereksinimlerine bakıldığında oyunun çok büyük özellikler talep etmediği görülüyor. Buna göre GTA: San Andreas minimum ve tavsiye edilen sistem gereksinimlerini merak edenler, yazımızın devamını okuyabilirler.

İlk kez 2009 yılında Grand Theft Auto serisi hayranlarının karşısına çıkan GTA: San Andreas, PlayStation 2 oyuncularının büyük beğenisini toplamayı başardıktan sonra 2010 yılında da PC ve Xbox platformlarında oynanmak üzere piyasaya sunulmuştu.

Oyunun senaryosunda annesinin Los Angeles’teki bir cinayete kurban gitmesi ile eski bir çete üyesi olan Carl, intikam almak için şehre geri dönüyor ve annesinin öldürüldüğü bu şehri yeniden kontrol altına alarak düşmanlarını temizlemek istiyor. Yalanlar, yolsuzluklar ve kıran kırana geçen çete savaşları ile dolu olan GTA: San Andreas hikayesi, oynanabilirliğinin yanı sıra akıcılığı ile de insanı kendisine bağlamayı kolaylıkla başarıyor.Macera, yarış ve nişan türü oyunlar kategorisinde incelenebilecek olan GTA: San Andreas, Rockstar North’un geliştiriciliği ile sevenlerinin karşısına çıkıyor. Oyunun yayıncı firmasının ise Rockstar Games olduğu söylenebilir.

Oldukça büyük bir dünya içerisinde oyuncularına keyifli ve heyecanlı saatler geçirmeyi vaat eden oyun, güncellenen görsel dokuları ile dikkat çekiyor. Yüksek çözünürlük ile oynanabilen GTA: San Andreas, hikayesi ile de serinin diğer oyunlarındaki özgünlüğü yine yakalıyor.

GTA San Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 2000/XP

İşlemci (CPU): Pentium 3 1 GHz veya AMD Athlon ya da eş değer bir işletim sistemi

RAM: 256 MB

Ekran Kartı: 64 MB DirectX 8.1 uyumlu ekran kartı (NVIDIA GeForce 3 ya da üstü)

Ses Kartı: DirectX uyumlu bir ses kartı

Boş Alan: Oyunun kurulumu için minimum 3.6 GB

DVD-ROM: 8X DVD-ROM

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 2000/XP işletim sistemi

İşlemci (CPU): Pentium 4 veya Athlon XPya da eş değer bir işletim sistemi

RAM: 384 MB ve üzeri

Ekran Kartı: 128 MB DirectX 9.0c uyumlu ekran kartı (NVIDIA GeForce 6 serisi)

Ses Kartı: DirectX uyumlu bir ses kartı

Boş Alan: Oyunun kurulumu için minimum 4.7 GB

DVD-ROM: 16X DVD-ROM