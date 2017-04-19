Paradox Development Studios’un geliştiriciliğini üstlendiği ve Paradox Interactive tarafından yayınlanan muhteşem strateji oyunlarından birisi olan Hearts of Iron 4, 6 Haziran 2016 yılından bu yana sevenlerini fazlasıyla eğlendirmeye devam ediyor.

Hearts of Iron 4, dünya tarihinin en çetin çatışmalarından birisine sahne oluyor. Üst düzey silahlar ile müthiş bir rekabetin yaşandığı bu oyunda 2. Dünya Savaşı esnasında herhangi bir ülkenin yönetimi mümkün oluyor.

Yeni nesil savaş ve strateji oyunları içerisinde son dönemlerde fazlasıyla rağbet gören Hearts of Iron 4’te görsel efektlerin kalitesi ve oyunun genel grafikleri göz dolduruyor. Çoklu oyuncu desteğine sahip olan oyunda multiplayer seçeneği ile de oynama imkânı bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar arzu ederlerse birden fazla oyuncu ile birlikte benzersiz bir maceranın içerisine atılabiliyorlar.

Oyunu en yüksek kalite ile oynayabilmek içinse Hearts of Iron 4 minimum sistem gereksinimlerinin karşılanması gerekiyor. En az Win 7, Ubuntu 14.04 LTS ya da Mac OS X 10.10 işletim sistemlerinden birisini talep eden oyunun geri kalan tüm sistem gereksinimlerine ise aşağıdan ulaşabilmek mümkün.

Hearts of İron 4 Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 64 bit veya üstü

İşlemci: Intel Core 2 Quad Q9400 @ 2.66 GHz ya da AMD Athlon II X4 650 @ 3.20 GHz

Bellek: 4 GB ya da üstü

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX470 ya da ATI Radeon HD 5850

Ekran Kartı Boyutu: 1 GB ya da üstü VRAM ve en son WHQL sürücüleri

DirectX desteği/versiyonu: 9.0c

Disk alanı: 2 GB

Ses kartı: Direct X- uyumlu ses kartı.

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 64 bit veya üstü.

İşlemci: Intel Core i5 750 @ 2.66 GHz ya da AMD Phenom II X4 955 @ 3.20 GHz

Bellek: 4 GB ya da üstü

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX570 ya da ATI Radeon HD 6950

Ekran Kartı Boyutu: 2 GB ya da üstü VRAM

DirectX desteği/versiyonu: 9.0c

Disk alanı: 2 GB

Ses kartı: Direct X- uyumlu ses kartı.