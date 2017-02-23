Instagram'a Çoklu Fotoğraf Özelliği Geldi!

Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, geçtiğimiz haftalarda çoklu fotoğraf paylaşma özelliğini aktifleştirmişti. Şimdi bu özellik Türkiye’de!
Geçtiğimiz haftalarda test aşaması olarak kullanıcılara “çoklu fotoğraf paylaşma” özelliğini sunan Instagram, özelliği Türkiye’deki kullanıcılar için de devreye soktu.
Gelen yeni özellikle, bundan böyle kullanıcılar birden fazla fotoğrafı tek bir paylaşım altına paylaşabilecek. Oldukça göze şık gelen bu özellik, şimdiden kullanıcıları heyecanlandırmış durumda.
Instagram Çoklu Fotoğraf Paylaşma Nasıl Yapılır?
Cihazınızdaki fotoğraf kütüphanenizde yer alan ve Instagram’a göndermek istediğiniz fotoğrafları birden fazla şekilde işaretleyerek toplu bir şekilde atmanız yeterli olacaktır.
Çoklu fotoğraf paylaşma özelliği sayesinde, Instagram ana sayfasında sizin veya takip ettiğiniz kullanıcıların atmış olduğu çoklu fotoğraf paylaşımlı içerikler, sağa ve sola kaydırılarak tek pencere üzerinden görüntülenebilecek.