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iPhone 7 Plus Patladı!

Samsung Galaxy Note 7 ile hayatımızda oldukça fazla gördüğümüz telefon patlaması olayı, şimdi de iPhone 7 Plus ile karşımıza çıktı. iPhone 7 Plus patladı!

Batarya patlamalarını sık sık gördüğümüz bu dönemde, bir yenisi daha karşımıza çıktı. Brianna Olivas adlı bir kullanıcı, iPhone 7 Plus cihazında problem yaşadığı gerekçesiyle satın aldığı mağazaya götürdü. Ancak mağaza, telefonda herhangi bir sorun olmadığını belirterek cihazı kullanıcıya iade etti.

Bir sonraki gün Olivas’ın erkek arkadaşı, iPhone 7 Plus‘ı şarjdan çıkartarak odada bulunan şifonyerin üzerine koydu. Kısa bir süre sonra telefondan dumanlar çıktığını fark eden Olivas’ın erkek arkadaşı arar acele telefonu tuvalete attı. Ancak çabası yetersiz kalmadı ve iPhone 7 Plus patladı!

Konuyla ilgili Apple ile irtibata geçen Olivas’a, patlamayla ilgili detaylı bir araştırmanın başlatıldığını açıkladı.

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iPhone 7 Plus Patladı!
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