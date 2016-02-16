iPhone’da nasıl hafıza temizlenir?

Çoğunlukla 16 GB iPhone sahibi kullanıcıların şikayetçisi olduğu hafıza sorununun çözümü artık var. iPhone’da hafıza nasıl temizlenir?

Apple’ın birçok modelde 16 GB fonksiyonundan vazgeçmemesi ile kullanıcılar ve eleştirmenler bu durumu eleştiri yağmuruna tutmuştu. Apple ise buna karşılık olarak fotoğraf, video ve müziklerin iCloud‘a depolanabildiğini hatırlatmıştı.

iOS‘un 8.4 sürümüne kadar 3. parti uygulamalar ile iPhone’da yüklü uygulamaların önbellekleri temizlenebiliyordu. Fakat Apple, önbellek temizlemeyi sağlayan SandBox‘u iOS 8.4 ile kapatmıştı.

Aslında iPhone uygulamalarının önbelleğini silmenin bir yolu da uygulamayı silip baştan yüklemek. Fakat bu işlem oldukça uzun sürdüğü için ve uygulama ayarlarının kalıcı olmaması ile birlikte pek tercih edilmiyor.

Peki uygulama ayarları silinmeden iPhone hafızası nasıl silinir, iPhone’da uygulama ve sistem önbelleği nasıl temizlenir?