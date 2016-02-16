iPhone’da nasıl hafıza temizlenir?

Çoğunlukla 16 GB iPhone sahibi kullanıcıların şikayetçisi olduğu hafıza sorununun çözümü artık var. iPhone’da hafıza nasıl temizlenir?
Apple’ın birçok modelde 16 GB fonksiyonundan vazgeçmemesi ile kullanıcılar ve eleştirmenler bu durumu eleştiri yağmuruna tutmuştu. Apple ise buna karşılık olarak fotoğraf, video ve müziklerin iCloud‘a depolanabildiğini hatırlatmıştı.
iOS‘un 8.4 sürümüne kadar 3. parti uygulamalar ile iPhone’da yüklü uygulamaların önbellekleri temizlenebiliyordu. Fakat Apple, önbellek temizlemeyi sağlayan SandBox‘u iOS 8.4 ile kapatmıştı.
Aslında iPhone uygulamalarının önbelleğini silmenin bir yolu da uygulamayı silip baştan yüklemek. Fakat bu işlem oldukça uzun sürdüğü için ve uygulama ayarlarının kalıcı olmaması ile birlikte pek tercih edilmiyor.
Peki uygulama ayarları silinmeden iPhone hafızası nasıl silinir, iPhone’da uygulama ve sistem önbelleği nasıl temizlenir?
- iPhone‘unuzu PC’ye bağlayın ve iTunes uygulamasını PC’den açın.
- iTunes üzerinden iPhone simgesine tıklayın.
- “Şimdi Yedekle“ seçeneği ile iPhone yedeği alın.
- Yedekleme işlemi bittikten sonra “Yedeklemeyi Geri Yükle” seçeneği ile almış olduğunuz yedeği iPhone‘a geri yükleyin.
- iPhone’a yedeklemeyi geri yükledikten sonra; ayarlarınız, uygulamalarınız ve uygulama ayarlarınız eskisi gibi olacak.
There are 7 comments
işe yarayan bir çözüm değil. zaten shiftdelete den alınmış. 2-3 sene önceki çözüm artık işe yaramıyor
İphonede hafızanın yetersizliği yüklediğimiz program yada oyunların önbelleğiyle telefon hafızası düşüyor. O yüzden hafızasıyı temizlemek için paylaştığınız konu çok işe yarar. Ben yaptım en az 2 gb boş yer kazandım..
Bilmeyen arkadaşlar için güzel bir paylaşım olmuş ama artık her ne kadar veride silinse apple çıkardığı yeni güncellemelerin boyutunuda artırıyor 16gb’lık iphonelarda yakında yetersiz kalacak gibi 🙂
iphone kullanmadım ama bir gün kullanırsam bu hafıza silme olayı işime yarayacak bazen temizlik her zaman iyi gibi görünüyor o yüzden faydalı bilgi vermişsiniz teşekkürler
Gerçekten böyle bir yol olduğunu bilmiyordum. Hep program kullanıp hafızayı siliyordum. Sizin paylaştığınız yöntem daha güvenli.
Hafızayı tamamen silmek için alternatif yöntemler var tabi, fakat anlattığınız yöntem mantıklı geldi, hem zahmetsiz hem kesin çözüm.
süper paylaşım olmuş. En büyük sorunlarımdan birinden sonunda kurtuluyorum. sorun yaşarsam artık buraya yazıp sizden yardım isterim