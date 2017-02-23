İşte Samsung Galaxy S8 Tasarımı ve Görüntüleri!

Samsung’un amiral gemisi olarak devam ettirdiği Galaxy S serisinin yeni modeli olacak olan Galaxy S8 tasarımı ortaya çıktı. İşte Samsung Galaxy S8 görüntüleri!

Kısa bir süre sonra Samsung tarafından duyurulması ve tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S8 cihazına ait yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Tasarımı geçtiğimiz günlerde kesinleşen Galaxy S8, şimdi de yeni fotoğrafıyla karşımızda.

Samsung, Note 7 cihazında yaşanan batarya patlamaları nedeniyle dünya çapında itibar kaybederek büyük bir zarara uğramış ve en büyük rakibi Apple’ın oldukça gerisinde kalmıştı.

Bu zararı gidermek ve itibarını yeniden düzeltmek için kullanıcılara donanımsal ve tasarım anlamında eşsiz bir deneyim sunmak için çalışıyor.

Samsung Galaxy S8 Tasarımı Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan sızıntılardan da anlaşılacağı üzere, tasarımsal açıdan herhangi bir farklılık beklentisi kullanıcılar tarafından beklenmiyor.

Samsung, Galaxy S8 modelinde beklenmeyen bir değişikliğe giderek, home tuşunu kaldırması ve ince çerçeveler kullanması cihazın rakiplerine karşı oldukça farklı bir tasarıma sahip olmasını sağlıyor. Bu da Note 7’de meydana gelen zararı toparlamak için yapılmış olsa gerek.