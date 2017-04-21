İlk kez 2002 yılında yayınlanan ve çıktığı gün dahi milyonlarca oyun sever için bağımlılık yaratan oyunlardan birisi haline gelen Mafia 3, hem PC hem de PS 2 oyun platformlarında oynanabilir olması ile de büyük ilgi görmüştü. İtalyan mafyalarının hikayeleri üzerinden işleyen oyun, bu özelliği ile çok sayıda oyuncunun ilgisi çekmişti. Mafia 3, oyun sektöründe öyle bir başarıya imza atmıştı ki ünlü oyun geliştiricisi ve yayıncısı olan Electronic Arts ondan özenerek Godfather isimli yine İtalyan mafyalarını konu alan bir oyun çıkartmış ancak Mafia 3’ün başarısının yanından dahi geçememişti. Hangar 13 ismindeki geliştirici oyun firması tarafından hazırlanan Mafia 3, steam üzerinden yayınlanması ile de kullanıcı kitlesini fazlasıyla genişletmeyi başarmıştı.

Oyun ilk yayınlandığında 30 FPS’nin üzerine çıkılamıyor olması, oyunu tecrübe eden kullanıcılar arasında büyük bir şoka neden olmuş ve geliştirici firma bu nedenle çok fazla şikâyet alırken daha sonraki süreç içerisinde ek bir yama ile birlikte 60 FPS ve sınırsız FPS özelliğini de oyuna ekleyerek kızgın kullanıcılarına kendisini affetirmişti.

Yaptığı yama esnasında oyunun istediği sistem özellikleri üzerinde de çeşitli optimizasyonlar yapan geliştirici firmanın son düzenlemesinden sonra ise merak edenler için işte Mafia 3 sistem gereksinimleri!

Mafia 3 Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 işletim sistemlerinden birisi

İşlemci (Intel): I5-2500K ya da eş değer bir işlemci

İşlemci (AMD): AMD FX-8120 ya da eş değer bir işlemci

Bellek: 6 GB ve üzeri

Sabit Disk: 50 GB

Ekran Kartı (NVIDIA): GeForce GTX 660

Ekran Kartı (AMD): Radeon HD7870

DirectX: DirectX 11.0Bunu

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10işletim sistemlerinden birisi

İşlemci (Intel): I7-3770ya da eş değer bir işlemci

İşlemci (AMD): AMD FX 8350 4.0 Ghzya da eş değer bir işlemci

Bellek: 8 GBve üzeri

Sabit Disk: 50 GB

Ekran Kartı (NVIDIA): GeForce GTX 780 veya GeForce GTX 1060

Ekran Kartı (AMD): Radeon R9 290X

DirectX: DirectX 11.0