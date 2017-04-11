PES 2016 sistem gereksinimleri neler? Bilgisayarınız PES 2016 oynamak için yeterli donanıma sahip mi? İşte merak edenlere bu soruların cevabı!

İlk olarak E3 2015 fuarında tanıtılan PES 2016, Konamı’nın en popüler oyunları arasında hiç şüphesiz ilk sıralarda yer almaktadır. Farklı pek çok konsol üzerine çıkarılan PES 2016, en kaliteli versiyonunu ise PC sürümü için hazırlamıştır.

Çıkardığı ve tüm dünyada ses getirmeyi başaran PES 2013’ten sonra bir dönem ciddi miktarda kullanıcı kaybı yaşayan dünyanın en kaliteli şirketlerinden Konamı, bu düşüşüne engel olabilmek ve kaybolan kitlesini yeniden kazanabilmek amacıyla PES 2016’yı büyük bir özenle tasarlamıştır. Bu bağlamda oyunun serinin eski sürümlerini anımsatan birçok yönünün yanı sıra yepyeni ve modern çağa uygun özelliklere de sahip olduğunu söylemek mümkün.

Futbol meraklısı olan herkese tavsiye edilebilecek PES 2016, gerçekçi bir futbol simülasyonu üzerinden muhteşem bir tecrübe yaşamak isteyenler için ideal. Oynanış ve görsellik açısından üst seviyede bulunan oyun, serinin önceki oyunlarına göre getirdiği önemli yenilikler ile göz dolduruyor. Yeni geliştirilen CollisionSystem özelliği ile de PES 2016, temel olarak oyuncuların aralarında meydana gelen çarpışma ya da karşılaşmalar esnasında gerçekçi fiziksel tepkiler vermelerini sağlayarak hayranlarının büyük beğenisini toplamayı başarıyor.

PES 2016 Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista SP2

Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista SP2 İşlemci: Intel Core 2 Duo @ 1.8 GHz. AMD Athlon II X2 240 ya daeşit işlemci

Intel Core 2 Duo @ 1.8 GHz. AMD Athlon II X2 240 ya daeşit işlemci Hafıza: 1 GB RAM

1 GB RAM Ekran Kartı: nVidiaGeForce 7800 / ATI Radeon X1300 / Intel HD Graphics 2000 ya dadahaüzeri

nVidiaGeForce 7800 / ATI Radeon X1300 / Intel HD Graphics 2000 ya dadahaüzeri DirectX: Versiyon 9.0c

Versiyon 9.0c HDD: 8 GB

8 GB Ses Kartı: DirectX 9.0c desteği olan ses kartı

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