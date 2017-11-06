Sizlere uzun zamandır milyonlarca kişi tarafından oynanan web browser tabanlı RPG oyunu olan Popmundo oyunundan bahsedeceğiz. İşte Popmundo oyun incelemesi!

Popmundo, yaklaşık 15 yıldır aktif şekilde dünya üzerinde oldukça popüler olarak varlığını sürdüren, müzik dünyası ana temalı genel bir yaşam simülasyonudur.

Her oyuncu, oyun başlar başlamaz bir karakter yaratır. Dünyamızda bulunan 49 şehirden birini memleketi olarak seçtikten sonra, cinsiyet seçer ve seçtiği memleketin anadiline uygun bir şekilde oluşturulmuş iisim-soyisim soyisim listesiyle karşılaşır. En beğendiği ismi de seçtikten sonra karakterini hazırlamıştır. Şimdi cebinde 5 kuruş parası olmayan, bir enstrüman ve kot pantolonuyla şehirde yalnızlık çeken kimselerden biri olarak işe başlar. Ancak yukarıda gördüğünüz abi gibi olması çokta uzun sürmeyecektir.

Popmundo, uzun soluklu bir dünyadır. Bu dünyada 56 gün 1 yıla eşittir. Yani karakteriniz 56 günde 1 yaş büyüyecek ve yine 56 günde 1 defa yeni yıl, noel, sevgililer günü gibi özel günleri kutlayacak. Dünyamız şu an 88. yılını yaşıyor kaba bir hesapla dünyamıza ilk dahil olan insanların 14.5 yıldır buralarda olduğunu çıkarabiliriz. Bu da oyun sistemlerinin ne kadar yavaş ilerlediğini bize gösteriyor. Müzik dünyası da bu şekilde çalışıyor. Başarılı bir müzisyen olmak istiyorsanız birçok yeteneğinizi geliştirmeniz gerekiyor. Tabii bu da epey zaman alıyor.

Yetenek geliştirme sürecinde tabii ki boş oturmuyorsunuz. Popmundo’nun en çok öne çıkan kısmı sosyal platforma dönüşmüş olmasıdır. Müzik kariyeri için yetenek geliştirirken, bir yandan da geçici işler yaparak başarı puanları topluyorsunuz. Doktorluk, polislik, yargıçlık, din adamlığı, CEO’luk, ajanlık gibi birçok kaliteli meslek dalından farklı farklı birçok başarı kazanabiliyorsunuz. Bir de başarı kazandırmayan kıyasla daha kolay bulabileceğiniz meslekler var, bunları da sırf eğlenmek için yapabilirsiniz ve güzel vakit geçirebilirsiniz.

Popmundo, sosyal platform olarak öne çıkıyor demiştik. Ne demek bu? Dünyamız 1000 ve daha fazla kullanıcıya sahip olan her dile çevrilmiş durumda. Bu da oyunu anlamayı ve öğrenmeyi epey kolaylaştırıyor. Bir İspanyol da aynı ekrana bakıyor, bir Çinli de. İki tarafta kendi dilinde bir ekran gördüğü için iletişim kurmak epey kolaylaşıyor. Hatta uzun zamandır dünyamızda olan kişiler farklı farklı bir kaç dil öğrendiğini de dile getiriyorlar. Amaç dil öğrenmekse burası bu konuda istemeden de olsa size büyük kolaylıklar sağlıyor. Ayrıca forum sayfalarına katılıp dilediğiniz dilin kendine özel forumlarında insanlarla sohbet etme imkanı buluyorsunuz. Ücretsiz oynanan bir oyun için güzel bir fırsat bence.

Zamanla gelişen yeteneklerinizi bir süre sonra kullanmak istemeye başlamanız epey normal. Zaten bence, müzik yapmak için benim kadar yaşlanmayı beklememelisiniz. Çekiciliğiniz azalır, dış gürünüşünüz düşer, hayranların ve basın üyelerinin size olan ilgisini kaybedebilirsiniz. O sebeple ne kadar erken başlarsanız, o kadar iyi. Yalnız binlerce kişiye konser vermeden önce hoşlandığınız insanlara serenat yapmayı deneyebilirsiniz. Onların tepkilerine göre yeteneklerinizin ne kadar yeterli olduğunu anlayabilirsiniz.

Ben, 55 yaşında tatlı mı tatlı bir ihtiyar olarak sahneleri sallamaya devam ediyorum. Tamam, belki çokta sallayamıyorum ancak benim de bir hayran kitlem var. Sen de şansını denemek istersen, popmundo.com’a bekliyorum! Oynamak için ihtiyacın olan tek şey bir e-mail ve bir internet bağlantısı. Yani bu yazıyı okuyabiliyorsan, denememek için hiçbir nedenin yok.