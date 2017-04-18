10 Haziran 2009 tarihinde ilk çıkışını yapan Prototype 1, aksiyon türünde ve boyutu 7.42 GB. Prototype 1 sistem gereksinimleri nedir diyenlere ise minimum ve önerilen sistem gereksinimleri üzerinden bilgi verebilmek mümkün.

Çıktığı ilk senede bile aksiyon dolu hikayesi ve oynanabilirliği ile yediden yetmişe herkesin sevgilisi olmayı başaran Prototype 1, uzun yıllardır piyasanın en popüler oyunları arasındadır. Oldukça keyifli ve heyecan dolu bir atmosferi kullanıcılarına başarıyla sunan Prototype 1, muhteşem grafikleri ile de büyük beğeni toplamaktadır.

Oyunun hikayesinde oyuncular hafızalarını kaybetmiş olarak harabe olmuş bir şehire ilk adımlarını atıyorlar. Adeta bir kaos ortamında süregelen hikâyede oyunun akışı bir an bile olsun kesilmiyor ve oyuncular ana karakter üzerinden maceradan maceraya atılabiliyorlar.

Farklı görevleri yerine getirme üzerinden ilerleyen oyunun senaryosunda bu görevlerin başarılı şekilde tamamlanması halinde farklı şekillere girebilmek de mümkün. Oyun içerisindeki farklı yüksekliklerdeki binalara tırmanmak ya da binadan binaya atlamak ise gerçekten oyunculara eğlenceli zaman geçirtiyor. New York City’de geçen ve bir tür virüsün insanlığı yok etmesini konu edinen Prototype 1’de oyuncular oyunu AlexMercer ismindeki bir mutantı kontrol ederek oynuyorlar. Alex’in en önemli özelliği ise sadece virüse bağışıklık kazanmış olması değil elbette. Bu güçlü karakter aynı zamanda insanları emiyor ve hafızalarını, biyokütlelerini kazanıyor ya da dilerse onların kılığına geçebiliyor.

Prototype 1 Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 işletim sistemi

İşlemci: 2.0 GHz ve çift çekirdekli bir işlemci

Bellek: 1 GB (Vista ve üstü için 2 GB) RAM

Ekran Kartı: 256 MB ve üzeri bir ekran kartı

DirectX: Versiyon 9 ve üzeri

Sabit Disk: 8 GB boş disk alanı

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 işletim sistemi

İşlemci: 2.0 GHz ve dört çekirdekli bir işlemci

Bellek: 2 GB (Vista ve üstü için 2 GB) RAM

Ekran Kartı: 1 GB ve üzeri bir ekran kartı

DirectX: Versiyon 11

Sabit Disk: 10 GB boş disk alanı