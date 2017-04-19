Geçmişte fazlasıyla popüler olan ve günümüzde halen oynamaya değecek oyunlar arasında yer alan Prototype, tam anlamıyla aksiyon ve macera dolu bir oyun deneyimini kullanıcılarına başarıyor sunuyor. Pek çok kişinin çocukluk hayalleri olan bir tür mutant kahramanı yönetme imkânı sağlayan oyun, bu özelliği ile de hayranlarından tam not alıyor.

Oyun esnasında farklı deneyler üzerinden ana karakterin farklı şekillere sokulma imkânı bulunuyor. Örneğin karakterin eli bir bıçağa ya da kılıca veya bir tokmağa dahi dönüşebiliyor.

Prototype ismi verilen ana karakter, içinde bulunduğu şehri gezerek kendisini bu hale getirenleri arıyor ve oyunun ana hikayesi de bu senaryo üzerinden ilerliyor. Arayışı esnasında ana karakter sık sık askeri müdahalelere karşı kendini savunmak ve savaşmak zorunda kalıyor. Oyunun geneli bu şekilde ilerlerken yüksek grafik kalitesi ve zamanına göre oldukça başarılı olan görsel efektleri de büyük beğeni topluyor.

Prototype, birçok kişinin de bildiği üzere ideal sistem gereksinimleri ile kullanıcılarını fazlasıyla sevindirmeyi başarıyor. Rakibi olan aksiyon türündeki pek çok oyuna göre daha düşük sistem gereksinimleri isteyen oyun bu özelliği ile de tercih nedeni. Buna göre Prototype sistem gereksinimlerini merak edenlere biraz daha detay verilebilir.

Prototype Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP SP3 / Windows Vistave üzeri bir işletim sistemi

İşlemci: Intel® Core™2 Duo 2.6 GHz veya AMD Athlon™ 64 X2 4000+ işlemci

RAM: XP için 1 GB / Vista için 2 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce 7800 ya da AMD Radeon HD 4850 (512 MB) ve üzeri bir ekran kartı

Gerekli Boş Disk Alanı: 10 GB

Direct X: 9 ve üzeri

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 ve üzeri bir işletim sistemi

İşlemci: Intel Core 2 Quad 2.7 GHzişlemci

RAM: 4 GBRAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 veya ATI Radeon HD 5850 (1GB) ve üzeri bir ekran kartı

Gerekli Boş Disk Alanı: 10 GB

Direct X: 9 ve üzeri