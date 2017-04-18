Pubg oynamayı arzu eden ve bu nedenle Pubg minimum sistem gereksinimleri nedir diyenlere oyunun istediği genel sistem özelliklerinin ne olduğu ile ilgili bilgilendirme sitemizde yapılmıştır.

Rakibi olan diğer açık dünya temalı oyunlardan pek çok yönü ile ayrılması son dönemin en popüler oyunları arasında yer alan Pubg, oldukça başarılı evreni ve macera dolu oyun hikayesi ile oyun severlerin yoğun ilgisini görüyor. Yeni çıkan bir oyun olduğu için Pubg, zaman zaman çeşitli optimizasyon problemleri yaşasa da oyun içerisindeki düşük FPS sorunu belli başlı bazı teknikler ile giderilebiliyor.

Üstün grafik kalitesi ve görsel efektleri ile oyuna giren herkesi kendisine aşık eden Pubg, oynanabilirliği ile ön planda. Eşsiz bir oyun hikayesinde güçlü düşmanlar ile savaşmayı konu edinen oyun, bir an bile durmak bilmeyen oynanışı ile oyuncularına sıkılmadan keyifle vakit geçirebilme olanakları sağlıyor. Yediden yetmişe herkesin tecrübe edebileceği Pubg, farklı ve özgün bir oyun deneyimi yaşamak isteyenler için ideal oyunlar arasında. Tüm bu avantajlı ile oyunun oyun severler tarafından yoğun ilgi gördüğü de söylenebilir.

Kullanıcılarından kendi türündeki diğer oyunlara nazaran daha düşük sistem gereksinimleri talep edem Pubg, bu özelliği nedeniyle de pek çok kullanıcı için ideal oyun seçenekleri arasında yer alıyor. Bu sayede kullanıcılar, düşük seviyedeki bilgisayarlarda dahi diledikleri şekilde oyunu indirme, kurma ve Pubg’nin muhteşem dünyasına dahil olma imkanlarına sahip olabiliyor.

Pubg Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 işletim sistemi

İşlemci: Intel Core i3-4340 / AMD FX-6300 işlemci

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: nVidiaGeForce GTX 660 2GB / AMD Radeon HD 7850 2GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 10 GB ve üzeri

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 işletim sistemi

İşlemci: Intel Core i5-4670 / AMD FX-8300işlemci

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: nVidiaGeForce GTX 660 2GB / AMD Radeon HD 7850 2GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 12 GB ve üzeri