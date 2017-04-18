Bağımsız bir yapımcı tarafından geliştirilen ve piyasaya sunulan RAFT, oldukça düşük boyutlu bir tür survival yani hayatta kalma oyunudur. Tamamen ücretsiz olması ile tüm dünya üzerinde milyonlarca kişi tarafından tercih edilen RAFT, birinci kişi gözünden oynanması ile de bilinir. Bu sayede oyunu oynayan kullanıcılar sanki kendileri bir okyanusta hayatta kalmaya çalışıyormuş gibi hissetme fırsatına sahip olabilir.

RAFT’ta okyanusun ortasında geçen bir hikâyede mahsur kalan ana karakter olarak oyuncular, farklı zorluklara ve çetin koşullara karşı hayatta kalma mücadelesi veriyor. Açlık ve susuzluk en büyük sorun iken doğada ve suda yer alan çeşitli hayvanların saldırısına uğrayabilmek de mümkün. Pek çok kişinin sandığının aksine oldukça heyecanlı ve macera dolu bir oyun şeklinde de tanımlanabilen RAFT, gerekli malzemeleri toplamak ve bu malzemeler üzerinden çeşitli şeyler inşa etmek ya da ateş yakıp yemek yaparak oyunu sürdürmeye dayanıyor.

RAFT’ın içerisinde oyuncular yaşayabilmek ve barınabilmek amacıyla kendilerine çeşitli barınaklar inşa ediyorlar. Okyanus’ya girerek yengeç, balık ve benzeri hayvanları avlıyor ve bunları yiyecek olarak tüketebiliyorlar. Ancak tehlikeli köpekbalıkları da oyun içerisinde sürekli kol geziniyor ve bu nedenle okyanusta atılan her bir kulaçta fazlasıyla dikkat edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde devasa köpekbalıklarına yem olmak işten bile değil.

Sık sık güncellenen ve kullanıcılarına yeni bir hayatta kalma oyunu deneyimi sunmayı başaran RAFT, bu sayede kullanıcılarının sıkılmadan uzun saatler boyunca oyun oynamasına olanak sağlıyor. Neredeyse hiçbir sistem gereksinimi barındırmayan oyun ufak boyutları ile de her bilgisayara kurulabiliyor ve rahatlıkla yüklendikten sonra oyuna giriş yapılabiliyor. Hızlı açılan menüleri ve oyun içi görselleri ile kolay oynanabilirlik sunan RAFT, bu özelliği ile de tercih sebebi.

RAFT Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

Oyunun minimum sistem gereksinimleri bulunmuyor. Windows işletim sistemine sahip olan her bilgisayarda kolaylıkla açılabilmesi mümkün.

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

Oyunun tavsiye edilen sistem gereksinimleri bulunmuyor. Windows işletim sistemi ve eş değer bir işletim sisteminin yanı sıra, 512 MB ekran kartı ve 1 GB RAM gibi düşük sistem gereksinimlerinde dahi RAFT’ın rahatlıkla oynanabilmesi sağlanıyor.