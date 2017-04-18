Senelerin değişilmez oyunları arasında yer alan Resident Evil, farklı bir tarza sahip olan Resident Evil 7: BioHazard isimli serinin yeni oyunu ile dikkat çekiyor. 2017 yılının Ocak ayında piyasaya giren ve çıktığı ilk gün bile milyonlarca kullanıcıya erişmeyi başaran oyun, tüm yeni nesil platformlar üzerinden oynanabilme özelliğine de sahip. Steam üzerinden indirilebilen ve giriş yapılabilen Resident Evil 7: BioHazard görsel efektleri ile de büyük ilgi görüyor.

CAPCOM’un oyun severlerin beğenisine sunduğu ve korku oyunları içerisinde en iyilerinden biri olan Resident Evil 7: BioHazard, farklı ve benzersiz bir oyun deneyimini kullanıcılarına sunuyor. Resident Evil 6’da oyunun eski sürümlerine nazaran teknik anlamda kalitesiz bir oyun motoru kullanan ve bu nedenle oyun severlerden büyük tepki alan CAPCOM, ResidentEvil 7: BioHazard da bu hatasını anlamış olacak ki yepyeni ve günümüzün standartlarında bir oyun motoru ile serinin hayranlarını karşılıyor. Göz alıcı grafikleri ile dikkat çeken oyun, görsel efekt anlamında da bir korku oyunundan bekleneni fazlasıyla veriyor.

RE Engine ismindeki oyun motoru ile fazlasıyla güçlü ve gerçekçi bir korku oyunu deneyimini kullanıcılarına sağlayan Resident Evil 7: BioHazard minimum sistem gereksinimleriyle de hayranlarını memnun ediyor.

Resident Evil 7 Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 işletim sistemi

İşlemci: Intel® Core™ i5-4460, 2.70GHz ya da AMD FX™-6300 ya da daha üst bir model işlemci

RAM: 8 GB RAM

Gerekli Boş Depolama Alanı: 40 GB

Ekran Kartı: nVidia GTX 660 ya daRadeon 7580(+1024) ya da daha üzeri model bir ekran kartı

DirectX: DX 11

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Win 7 64 ya da daha üst bir versiyon bir işletimsistemi

İşlemci: Intel Core i7-3820 @3.6 Ghzya daFX-9590

RAM: 12 GB RAM

Gerekli Boş Depolama Alanı: 40 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 970 ya da Radeon R9 290X(+4096MB) ya da daha üzeri model bir ekran kartı

DirectX: DX 11