Yıllardır orjinal oyunları Steam üzerinden satın alırken herhangi bir vergiyle karşılaşmıyorduk. Ancak yakın zaman sonra Steam’e vergi geliyor.
Geçtiğimiz dönemlerde ilk olarak Avustralya, Steam’e %10 oranında vergi oranını zorunlu hale getirmişti. Steam’in rekabeti etkilediğini fark eden diğer ülkeler de Steam’e vergi konusunu gündeme getirdi.
Gelen vergi oranının uygulanmasıyla Steam’de sıkça gördüğümüz uygun fiyat olayı da artık unutulacak gibi. Zira, %8 ve %24 arasında değişen vergi oranları oyunculara alışık olmadık fiyatları ödetebilecek seviyede.
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Steam'e Vergi Geliyor!
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