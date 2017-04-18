İlk olarak 23 Ocak 2015 günü piyasaya sürülen ve o tarihten bu yana çok sayıda kullanıcının keyifle oynadığı hayatta kalma oyunlarından birisi olan Stranded Deep, gerçekçi oyun yapısı ile büyük ilgi görüyor. Aksiyon ve macera türünde bir oyun olan Stranded Deep, Beam Team Games’in geliştiriciliği ve yapımcılığı ile oyun severlerin karşısına çıkıyor. Survival tarzı bir tür hayatta kalma oyunu olarak hem ufak boyutu hem de eğlenceli oynanışı ile Stranded Deep, uzun saatler boyunca kullanıcılarının keyifle zaman geçirebilmelerine olanak veriyor. Oyunun amacı ise bir yandan yaşam mücadelesi verirken bir yandan da düşülen adada kendi kendine bir hayat kurabilmek.

Bu nedenle oyuna bir uçaktan düşerek başlayan oyuncular daha sonra çıktıkları adada yengeç, balık ve hatta köpekbalığı avlayarak mücadelelerini sürdürüyorlar. Adalarda yer alan ağaçlar ve kayalardan çeşitli kesme ve delme aletleri yapabilen Stranded Deep oyuncuları, bu aletleri kullanarak yemek pişirebilecekleri ya da barınabilecekleri çeşitli eşyalar üretebiliyorlar.

Tamamen bir kendin pişir kendin ye oyunu olan Stranded Deep, kullanıcılarına ıssız bir adada hayatta kalma fikrini hayata geçirme şansı veriyor. Bu sayede kullanıcılar, gerçek anlamda bir ıssız adaya düştüklerinde neler yapabilecekleri ile ilgili biraz da olsa ön bilgi sahibi oluyorlar. Oyun ayrıca Stranded Deep minimum sistem gereksinimleri ile de pek çok bilgisayarda rahatlıkla açılıyor.

Stranded Deep Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows Vista 32 bit ya da daha üst bir işletim sistemi

İşlemci: Core 2 Duo E6305 1.86GHz ya da Athlon 64 X2 Dual Core 4000+işlemci

RAM: 2 GB

Gerekli Boş DiskAlanı: 1 GB ve üzeri

Ekran Kartı: GeForce GT 530 ya da Iris Graphics 5100 Desktop(+512MB) türevi bir ekran kartı

DirectX: DX 9

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit ya da daha üst bir versiyon işletim sistemi

İşlemci: Core i3-3240 3.4GHz ya da Phenom II X4 40 işlemci

RAM: 4 GB

Gerekli Boş Disk Alanı: 1 GB ve üzeri

Ekran Kartı: GeForce GT 640 Rev. 2 ya da Radeon R7 250 v2 2GB(+1024MB) türevi bir ekran kartı

DirectX: DX 9