Acun Ilıcalı tarafından TV 8 kanalında düzenlenen hayatta kalma yarışması Survivor‘da, Eser West adlı yarışmacı sağlık problemi nedeniyle adadan gönderildi.
Eser West Adadan Neden Gönderildi?
Ada yaşamı esnasında açlık ve yorgunluk sebebiyle sağlık problemleri yaşayan Eser West, bu akşam Acun Ilıcalı’nın yaptığı açıklamanın ardından doktor kararı ile adadan gönderildi.
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TeknoSultan
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Survivor Eser West Adadan Gönderildi! Peki Neden?
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There are 2 comments
bende diyorum oyunlarda biri eksik, sayıyorum sayıyorum, yok… demek ki bu arkadaşmış.
Evet artık olmayacak çekildi yarışmadan 🙂