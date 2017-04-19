Windows 10 Sistem Gereksinimleri

Ünlü yazılım devi Microsoft’un 2016 yılı içerisinde kullanıcıları ile buluşturduğu ve çok sayıda özelliği bünyesinde barındırması ile büyük bir beğeni toplayan Windows 10, hem bilgisayar hem de tabletlerde sorunsuz şekilde kurulabiliyor. Çıkmasına yakın tarihlerde Windows işletim sistemlerini kullanan bilgisayar sahiplerine sık sık çeşitli uyarılar gönderen Microsoft, bu uyarılar arasında kullanıcılarına yeni işletim sistemini nasıl bilgisayarlarına kurabilecekleri ve sistemin yüklenebilmesi için gerekli olan minimum sistem gereksinimleri konusunda da detaylı bilgiler vermişti.

Genel hatları ile Windows10 sistem gereksinimleri incelendiği zaman belirtilen sistem özelliklerinin Windows 7 işletim sistemi ya da Windows Vista işletim sisteminin gerektirdiği minimum sistem özelliklerinden çok da farklı olmadığı görülüyor. Bu durumun hali hazırda Windows 7 ya da Windows Vista kullanan ve Microsoft’un yeni yüzü Windows 10’a geçmeyi planlayan kullanıcılar için büyük bir şans olduğu söylenebilir.

Microsoft Windows 10’un bilgisayarlarda çalıştırılabilmesi için istenen gereksinimler oldukça düşük olsa bile yine de yazılımın kullanıcılarından talep ettiği bazı gereksinimler bulunuyor. Buna göre yazılımın sahip olduğu Cornata, şu an için Türkiye’de hizmet vermemesinden ötürü ne yazık ki kullanılamıyor. Ayrıca WindowHello’da aynı şekilde kızılötesi kamera, Windows Biometrik Framework desteği bulunan parmak izi sensörü ya da iris algılama sensörü gibi farklı gereksinimlere ihtiyaç duyuyor.

Microsoft Windows 10’un yüklemesi bilgisayarların kapasitelerine göre değişkenlik gösterebilse bile genel anlamda ortalama 1 saat içerisinde gerçekleştiği görülüyor. Ancak gelişmiş ve işlemci açısından kaliteli bilgisayarlar için bu sürenin 20 dakikaya inebildiğini söylemek mümkün.

Tüm bu bilgilerin dışında Microsoft Windows 10 minimum sistem gereksinimlerini halen bilmeyenler içinse ek olarak talep edilen sistem özelliklerinden de bahsedilebilir. Microsoft Windows 10 minimum sistem gereksinimlerini merak edenler, aşağıdaki bilgileri gözden geçirebilir.

Windows 10 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: 1 gigahertz (GHz) veya daha hızlı işlemci veya SoC

RAM: 32-bit için 1 gigabayt (GB) veya 64-bit için 2 GB

Sabit disk alanı: 32-bit işletim sistemi için 16 GB, 64-bit için 20 GB

Ekran kartı: DirectX 9 veya sonrası (WWDM 1.0 sürücüsüyle)

Ekran çözünürlüğü: 1024 x 600