Yeni Nokia 3310 Ne Zaman Çıkacak? Yeni Nokia 3310 Görüntüleri!

Telefonların tarih boyunca gördüğü en sağlam cihaz olan ve gençler arasında “reis” olarak bilinen Nokia 3310, yeniden geliyor! İşte yeni Nokia 3310 görüntüleri!

Geçtiğimiz günlerde Nokia tarafından, Nokia 3310 cihazının yeniden piyasaya sürüleceği açıklaması gelmiş ve bir zamanlar Nokia 3310 kullanan birçok kişide merak uyandırmıştı.

Yeniden geleceği için tasarımında da değişiklik bekleyen Nokia 3310 hayranları şimdiye kadar tasarım hakkında resmi bir görsel göremese de, konseptler adeta heyecan yaratıyor.

Yeni Nokia 3310 Görüntüleri

Aşağıdaki görüntüde de görebileceğiniz gibi, Android altyapıya sahip olan Nokia 3310, günümüze ayak uydurmuş bir şekilde dokunmatik olarak sunuluyor.

Reddit üzerinde ise bu görsel hakkında resmi olduğuna dair tartışmalar sürüyor. Kalınlığı, boyutu veya ağırlığı hakkında ise henüz bir bilgi yok.